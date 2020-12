I Mastini ospitano l’Appiano e puntano al sorpasso in classifica

La ripresa del campionato di Italian Hockey League, lo scorso 19 dicembre, ha portato in dote tre punti belli e importanti per i Mastini Varese che hanno espugnato il ghiaccio di Pergine. Un risultato a cui la formazione di Claude Devèze vuole subito dare seguito nel match di domenica 27: i gialloneri ospitano infatti l’Appiano in un incontro che verrà disputato sulla pista di Como, nuova “casa” (per il momento) del clan giallonero.

La partita – ingaggio iniziale alle 18,45, direzione affidata a Volcan e Zatta – sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei Mastini, un modo che la società ha scelto per permettere ai tifosi di assistere all’incontro e di stare così vicino ai giocatori in un momento in cui non è possibile prendere posto sugli spalti. A Como, tra l’altro, molti gialloneri non dovrebbero avere problemi a “prendere le distanze” in pista visto che Devèze ha nel proprio roster diversi uomini provenienti dalla formazione comasca che ha preferito ritirarsi dal torneo.

Concludere il 2020 col botto è una speranza che il Varese vuole coltivare, anche per festeggiare un anno assai difficile che però a livello sportivo ha visto dopo tanto tempo i Mastini protagonisti ad alto livello con quella finale di Coppa Italia persa di un soffio a Merano che è servita a rinverdire certi bei fasti del passato.

Borghi e compagni hanno l’Appiano nel mirino, nel senso che in caso di vittoria i Mastini scavalcherebbero i bolzanini in classifica: 8 contro 6 i punti ottenuti fino a questo momento anche se i Pirati hanno disputato due gare in più del Varese. La squadra di Devèze può aspirare a chiudere il girone di andata tra le prime quattro per centrare l’ammissione alle Final Four di Coppa Italia ma per riuscirci devono vincere i confronti diretti come quello di domenica 27. Attenzione però ai pericoli che possono arrivare dalla squadra di Lefebvre: quello maggiore è rappresentato dall’ex bolzanino Vallerand ma di certo non si possono dimenticare giocatori come Von Payr (top scorer della squadra con 6 punti), Galimberti e Dawd. In porta, come al solito, i Pirati possono scegliere tra due goalie alla pari, Gaiser e Paller: stavolta potrebbe giocare il primo, visto che Paller ha incassato tre reti (a zero) contro il non irresistibile Unterland. Anche a causa di questa sconfitta, il Varese non dovrà approcciare il match con troppa sufficienza.

