Ruba al supermercato a Gallarate, denunciata

Per fare la spesa usava la tecnica del “doppio sacchetto”: una parte dei prodotti li metteva nel carrello, e gli altri in alcune borse. Così al momento di pagare si faceva “lo sconto”.

Ma al supermercato di Gallarate è stata notata e denunciata alla polizia. Così è finita nei guai la 69enne di origini serbe e regolare sul territorio nazionale.

Tutto è partito da un controllo mirato messo in atto dalla guardia giurata che infatti subito dopo le casse ha permesso di appurare che la donna aveva pagato solo parte della spesa, in quanto vari articoli in suo possesso non risultavano elencati nello scontrino fiscale.

La donna, risultata pluripregiudicata per reati analoghi, è stata dagli agenti invitata presso il Commissariato per la redazione degli atti di rito. A suo carico è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato, mentre la merce indebitamente asportata è stata restituita al personale del negozio.

Polizia ancora in azione ma nel tardo pomeriggio di venerdì scorso quando in piazza San Lorenzo, un equipaggio della Volante ha intimato “l’alt polizia” al conducente di una Fiat Panda, poco prima notato gironzolare in modo sospetto in zona stazione. Il soggetto controllato, un ventiduenne gallaratese, è stato colto in possesso di un involucro di cellophane trasparente, contenente un pezzo di hashish del peso lordo di gr. 1,10: il giovane è stato quindi invitato in Commissariato dove si è proceduto al sequestro amministrativo della sostanza ed è scattata segnalazione amministrativa a carico del possessore per detenzione di stupefacenti ad uso personale, con conseguente ritiro della sua patente di guida, così come previsto dalla normativa vigente.