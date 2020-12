Il nuovo singolo di Kaso si intitola “Alieni”

È disponibile in digitale, distribuito da The Orchard, il nuovo singolo di Kaso, “Alieni” (https://ffm.to/8kq9pqa), che anticipa l’uscita in vinile di “Funziona”, l’ultimo album (uscito a maggio) del rapper di Varese attivo dagli anni ’90 e noto sia per i suoi lavori con Maxi B sia per il suo percorso solista.

La versione in vinile del disco uscirà mercoledì 16 dicembre, conterrà due brani inediti – “Alieni” e “Come bestie” – e da oggi si può pre-ordinare (al seguente link ). “Alieni” parla dell’impressione di “sentirsi estranei – racconta Kaso -, di appartenere a un territorio che si ama ma ti rigetta.

Grazie a un beat classico, ispirato agli anni 90, mi è tornato in mente il periodo in cui ho scoperto il rap qui a Varese, città che, negli anni, ha forgiato vari rapper di talento. Da qui nascono le citazioni di Otierre e di altri artisti varesini. Non provo nostalgia, ho voluto raccontare la capacità di essere visionari di quella generazione di rapper di provincia perché oggi, in questi tempi bui, essere visionari è una delle poche opzioni”. “Alieni” è un brano rap classico con un beat solido arricchito da parti suonate, soprattutto la chitarra dagli accenti psichedelici di Mauro Banfi, che ha già composto e prodotto le alte canzoni di “Funziona” con Kaso.

Il vinile di “Funziona” sarà disponibile in due versioni: una edizione limitata in giallo (colore che torna regolarmente nella carriera di Kaso) e una nel classico nero.