Treni, l’anno si chiude con ritardi a raffica

Convogli fermi che bloccano altri treni, guasti e addirittura le forze dell’ordine in campo che per intervenire causano ritardi su una linea.

È un ultimo dell’anno all’insegna dei problemi per chi viaggia di prima mattina sui convogli che attraversano la provincia di Varese.

Problemi sulla linea Novara-Milano-Treviglio per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano l circolazione lungo la linea: il treno 24518 è partito da Milano Certosa.

Sulla Luino-Gallarate-Milano il treno 25324 delle 6.08 è partito con 48 minuti di ritardo a seguito ad un guasto ad un altro treno che lo precedeva in linea e che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria.

Sulla Malpensa-MilanoCadorna il treno 2924 ha subito un forte ritardo per un guasto a un treno in arrivo: era il 2921 bloccato per un guasto a uno scambio.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano l’intervento delle forze dell’ordine a bordo del treno 10213 ha causato la sosta prolungata del convoglio ad Arona che ha viaggiato con 24 minuti di ritardo.

Ritardi di 14 minuti sulla Porto Ceresio-Varese-Milano per l’accumulo di ritardo di altri treni in linea.