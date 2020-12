Un Capodanno sotto il segno della neve

Il clima c’è. Le nuvole anche: il cenone sarà dunque anche l’antipasto meteo a cavallo fra il 2020 e il 2021 con tutti gli ingredienti utili per la preparazione del piatto forte: la nevicata di inizio anno.

Il Centro Geofisico Prealpino fotografa così la situazione sui nostri cieli: “Tempo perlopiù stabile oggi prima di un peggioramento dovuto alla discesa di un minimo depressionario attraverso la Francia verso il Mediterraneo occidentale. Precipitazioni sono attese domani e sabato, a carattere nevoso inizialmente fino a quote di pianura su Piemonte e Lombardia occidentale ma quota neve in progressivo aumento.“.

LE PREVISIONI Giovedì, ultimo dell’anno abbastanza soleggiato al mattino con locali nebbie in pianura, poi passaggi nuvolosi che diverranno generalmente più consistenti da metà giornata. Precipitazioni assenti o sporadiche in tarda serata e nella notte.

Venerdì primo gennaio 2021 cielo coperto con nevicate dal mattino inizialmente possibili fino a bassa quota in particolare su Piemonte e Lombardia occidentale, mentre all’est probabili piogge in pianura e fiocchi oltre 500m. In serata rialzo del limite neve generalmente a quote collinari.

Sabato 2 gennaio ancora molte nuvole che porteranno nevicate oltre 600-700m, localmente abbondanti sulle Alpi. Sulla pianura via via pioggia o a tratti ancora pioggia mista a neve al mattino. Locali rinforzi di vento orientale.

LA TENDENZA Domenica 3 gennaio molto nuvoloso con residue precipitazioni in attenuazione sulla fascia alpina e prealpina, nevose oltre 800m circa. Dal pomeriggio qualche schiarita a partire dalla pianura.

Lunedì 4 gennaio: solo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare. Probabilmente asciutto.