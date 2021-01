Bernie Sanders da Washington a Varese, con moffole e giaccone

E’ il divertimento del momento sui social: mettere la curiosa immagine di Bernie Sanders, che ha assistito alla cerimonia di inaugurazione del nuovo presidente USA Joe Biden in giaccone da caccia e muffole, un po’ dovunque nel mondo, come icona di chi è “fuori dalle cerimonie”

Galleria fotografica Bernie Sanders da Washington a Varese, con le muffole 4 di 6

E’ un gioco che si può fare grazie a un “instant sito” che si chiama “Put Bernie anywhere” (Metti Bernie dove vuoi) e funziona in modo semplicissimo: basta mettere l’indirizzo dove si vuole Bernie sanders nel mondo, e lui apparirà, con la sua seggiolina.

A farlo per prima, nei principali luoghi di Varese, è stata l’operatrice culturale Carla Tocchetti, direttrice artistica del Battistero di Velate: che in effetti è anche una delle “location” in cui Bernie è stato”avvistato”.

Nella galleria, le prime foto fatte da lei: ma vi invitiamo a “scattare” e mandarci anche le vostre!