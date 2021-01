Brinzio si tinge d’azzurro per l’allenamento della nazionale

La neve che resiste, una nazionale in partenza per la coppa del mondo, le “ore buche“ in attesa dei risultati dei tamponi prima di salire sull’aereo e la necessità impellente di allenarsi: una concomitanza di eventi che in un pomeriggio di gennaio ha messo le ali agli sportivi di casa.

E il sogno ad occhi aperti viaggia fino alle olimpiadi invernali del 2026: questo è un «campo» (lo chiama proprio così Giuseppe Gazzotti ex ct della nazionale azzurra di sci nordico) che può ospitare gare di portata internazionale, e l’hanno dimostrato gli apprezzamenti degli atleti azzurri della nazionale di sci nordico arrivati nel pomeriggio per l’ultimo allenamento di fondo prima della Coppa del mondo che si disputerà in Svezia il prossimo fine settimana.

L’impianto per l’allenamento pre partenza non è stato scelto a caso: è a pochi chilometri da Malpensa, ed è tenuto con grande impegno dai volontari dello Sci Nordico Varese che ogni giorno battono la pista, la illuminano quando il sole scende dietro al Campo dei Fiori (che dà il nome al tracciato) e la coccolano come fosse un bambino: cinque chilometri e passa di bianco intervallato dai boschi, qualche capriolo che fa capolino e tanta, tanta aria buona.

Un luogo meraviglioso che ha lasciato a bocca aperta tutti gli atleti.

Per pochi minuti un pezzetto di paese, col sindaco e i volontari, tutti ben distanziati, è diventato un salotto a cielo aperto per aspettare gli atleti arrivati dopo le 15.30.

Prima le donne, le under 23 allenate da Simone Paredi che hanno ricevuto il benvenuto del primo cittadino Roberto Piccinelli: sci inforcati e poche foto di rito per via della “bolla“ creata attorno alle sportive: nessun contatto, nessun avvicinamento.

E poi via sulla neve, imprendibili e velocissime come il vento sono state Martina Di Centa, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Caterina Ganz.

Poco dopo sono arrivati gli atleti (tutti militari, come per le componenti femminili): Dietmar Nöckler, Giandomenico Salvadori, Davide Graz.

Gli allenamenti sono proseguiti fino a sera quando sono stati accesi gli impianti di illuminazione lungo la pista.