Comincia con un rinvio il processo d’appello per Leonardo Cazzaniga

Subito un rinvio per difetto di notifica per il processo in appello a Leonardo Cazzaniga, l’ex rianimatore del pronto soccorso di Saronno accusato di aver ucciso 12 pazienti con un mix di farmaci e per questo condannato all’ergastolo in primo grado un anno fa dalla corte d’assise di Busto Arsizio.

Oggi era prevista la prima udienza «tecnica, di costituzione delle parti», come aveva fatto sapere uno di difensori, l’avvocato Ennio Buffoli ma il difetto di notifica ha fatto slittare l’udienza al prossimo 23 febbraio.

Oltre all’ex vice primario sono imputati, con l’accusa di favoreggiamento, anche 4 medici della commissione dell’ospedale, chiamata a valutare l’operato di Cazzaniga e che in primo grado sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Il 23 febbraio, dopo che la Corte avrà affrontato le questioni preliminari, il processo entrerà nel vivo, con le conclusioni del sostituto pg Nunzia Ciaravolo, delle difese e delle parti civili.

Cazzaniga sarà presente, in video collegamento dal carcere di Monza, come avvenuto oggi.

La vicenda del medico accusato delle morti in corsia grazie alla somministrazione di quel mix di farmaci battezzato proprio “protocollo Cazzaniga” si incrocia, sempre in Appello a Milano, con le sorti del processo “bis“ all’ex amante e sodale Laura Taroni accusata di aver ucciso la madre e l’ex marito e che è stata recentemente dichiarata sana di mente, sia pur affascinata dalla morte, in una recente perizia esposta in aula lunedì scorso.