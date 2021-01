Il falò della Giöbia a Mercallo si seguirà in diretta

La pandemia cambia le abitudini, ma alla tradizione non si rinuncia. Domenica 31 gennaio a Mercallo si accenderà il gran falò della Giöbia.

A causa della situazione sanitaria ancora delicata, non si potrà partecipare all’evento di persona. L’accensione, in ogni caso, si potrà seguire a partire dalle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Mercallo.

«È una Giöbia diversa – commenta il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo -, ma che vuole avere lo stesso significato. Bruceremo i bigliettini dei nostri bambini delle scuole, con l’auspicio che presto si potrà tornare alla normalità».

Il falò è organizzato dal Comune di Mercallo col patrocinio dei Comuni di Comabbio, Ternate e Varano Borghi.