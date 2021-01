Inizia con il sorriso il 2021 della Uyba

Inizia bene il 2021 per la Uyba che dopo settimane di stop a causa del Covid, vince per 3-0 (25-20, 25-18, 26-24) contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Come la Uyba, anche la formazione umbra arrivava da un periodo difficile a causa di varie positività alla Covid e infatti coach Mazzanti ha dovuto fare a meno di Angeloni, che ha seguito la partita dalla panchina, mentre Aelbrecht, Di Iulio e Havelkova sono entrate solo per pochi minuti.

Una vittoria comunque importante per le biancorosse, che hanno espresso un buon gioco e portano a casa tre punti importantissimi per la classifica.

Top scorer per la Uyba è Mingardi che chiude con 17 punti, seguita da Gray (15). Bene Leonardi, che guarita dal virus ha dimostrato di essere già padrona della seconda linea.

A fine partita, coach Musso, al suo esordio come primo allenatore alla e-work Arena, è soddisfatto del risultato: “Sono contento, in questo momento l’unica cosa che mancava a questa squadra era avere un po’ di convinzione nelle proprie capacità. Questa vittoria ci può far partire verso questo percorso, con calma e pazienza. Abbiamo avuto discreta qualità nel lavoro di muro-difesa, penso ci siano da registrare alcune situazioni di cambio palla per evitare alcuni break pericolosi”.

La partita

Coach Musso schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gray e Gennari in attacco, Leonardi libero.

Nel primo set parte bene Perugia che si porta subito sullo 0-4. Gennari e compagne però riprendono subito le redini del set e trovano il 5-5 (time out Mazzanti). Stevanovic e Olivotto salgono in cattedra e la Uyba corre sul 18-13. Le padrone di casa regalano terreno alle umbre che ne approfittano per portarsi sul 18-16 e stavolta è Musso a fermare il gioco per rimettere ordine. Ortolani spinge ma dall’altra parte le farfalle ingranano la marcia e chiudono 25-20.

Il secondo parziale si gioca in sostanziale equilibrio fino al 10 pari, poi Perugia entra in crisi e fatica sia in ricezione sia nella costruzione del gioco. Mazzanti le prova un po’ tutte, provando anche a inserire giocatrici nuove, ma la Uyba è incisiva e non lascia spazi. Olivotto si fa vedere ancora ed è autrice di due punti consecutivi (22-14). Il divario è incolmabile e le farfalle chiudono il set 25-18.

Nel terzo set Mazzanti prova a mettere in campo Di Iulio e Havelkova per dare un’impronta diversa al gioco. Gray segna il 7-3 ma Ortolani e Carcaces non ci stanno e riportano la formazione Umbra sul 9-9. La Uyba prova a scappare ma le avversarie non mollano e restano a -1 (20-21). Le biancorosse soffrono e il set arriva ai vantaggi. A chiudere i conti è Mingardi che attacca la palla del 26-24.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-20, 25-18, 26-24)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 1, Olivotto 5, Gennari 7, Bonelli ne, Gray 15, Leonardi (L), Mingardi 17, Escamilla ne, Bulovic ne, Herrera Blanco 1, Piccinini, Stevanovic 8, Bressan ne, Campagnolo ne.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Casillo 8, Carcaces 15, Agrifoglio, Scarabottini ne, Cecchetto (L2), Di Iulio, Rumori (L), Mlinar 8, Koolhaas 4, Ortolani 11, Angeloni ne, Havelkova 2, Aelbrecht 1.

Arbitri: Florian – Piubelli

Note. Uyba: ace 4, errori 7, muri 8. Perugia: ace 4, errori 5, muri 5.