Meteo: peggioramenti in vista con rischio neve

Per “Meteoswiss” – ufficio federale di meteorologia e climatologia – il rischio neve è alto già per la giornata di oggi “dalle 22 fino alle 12 di domani“, giovedì nella zona di confine. Guardando il cielo, e i gradi del termometro, potrebbe essere un quadro attendibile.

La situazione meteo del Centro Geofisico Prealpino c’è un riferimento a quadro in mutazione: “Dopo una una fase di tempo stabile l’alta pressione lascia spazio a una saccatura in avvicinamento dall’Atlantico. Graduale rotazione delle correnti in quota da SW con afflusso di aria più umida verso le Alpi che porterà nuvolosità estesa e alcune precipitazioni in particolare domani e venerdì.“

Sempre secondo l’Osservatorio per oggi, mercoledì 20 “i fiocchi sono possibili oltre 400m circa, a tratti misti a pioggia a quote inferiori in particolare su Piemonte e Lombardia occidentale“. Domani idem, con limite neve che si sposterà più in alto: “Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con alcune precipitazioni principalmente sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana, a carattere nevoso oltre 600-800m”, mentre venerdì “prosegue tempo instabile con precipitazioni intermittenti, soprattutto al mattino e in serata, in successiva attenuazione nella notte a partire dal Piemonte. Limite neve attorno a 900-1200m”.

La tendenza per sabato 23 gennaio riguarda, in mattinata, residua nuvolosità e ultime precipitazioni all’est, poi ampie schiarite soleggiate. Domenica 24 gennaio tempo variabile. Alternanza di sole e nubi che potrebbero portare qualche debole precipitazione sulla fascia padana.

Secondo la Protezione civile della Lombardia il rischio neve – allerta gialla – è localizzato nella parte nord del Varesotto, corrispondente alle Prealpi Varesine