Pellicini: “Con Norma Cossetto viene completato un percorso della memoria”

«Ringrazio il Sindaco Enrico Bianchi e la sua maggioranza per aver accolto la mia richiesta di porre la targa di intitolazione del parco a lago a Norma Cossetto». Queste le parole dell’ex sindaco di Luino, Andrea Pellicini, oggi consigliere di minoranza.

«Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, è prevista la cerimonia con la relativa posa. Il dibattito in consiglio comunale è servito a chiarire il valore universale della scelta di intitolare questo bellissimo luogo pubblico ad una giovane ragazza, che fu violentata e infoibata dalle truppe di Tito per l’unica colpa di essere Italiana. Le Foibe sono state una tragedia non solo dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, ma rappresentano una lacerante ferita italiana, nascosta per almeno quarant’anni a causa dell’opportunismo della politica. Con Norma Cossetto, viene completato un percorso della memoria iniziato con le intitolazioni ad Armando Chirola, giovane ufficiale luinese caduto a Cafalonia, e a Guido Fontebuoni, perito nell’affondamento del sommergibile Scire’. Tutti giovani ventenni che vanno ricordati, in quanto le loro vite stroncate fanno parte del nostro patrimonio storico e della nostra identità luinese e italiana. Va riconosciuto a Caterina Franzetti il merito di questa importante iniziativa, con la quale per la prima volta viene intitolato ad una donna un luogo pubblico nella nostra città».