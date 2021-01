Un omaggio a De Andrè, appuntamento sul web con le Cantine Coopuf

Un segnale forte per mantenere vive le tradizioni e la cultura dello storico stabile di via De Cristoforis 5. Sono ormai diversi anni che, in occasione dell’anniversario della morte di De André si svolge un evento-tributo al cantautore genovese, condotto magistralmente da Riccardo Marini.

Vista l’emergenza sanitaria e le restrizioni vigenti, l’ormai usuale appuntamento dell’11 gennaio che si teneva al Twiggy di Francesco Brezzi, verrà ora proposto in modalità streaming dalle Cantine Coopuf dallo staff di Radio Biumo Live e de La Mossa, realtà nate e sviluppatesi durante l’estate 2020 proprio per far fronte ai nuovi linguaggi multimediali dello spettacolo in tempo di Covid.

Un momento sicuramente diverso da un normale live, ma non meno affascinante, considerate anche tutte le iniziative proposte dalle realtà che abitano via De Cristoforis 5.

Le Cantine Coopuf saranno il nuovo luogo di questo evento, che non è solamente il consueto concerto-tributo a Fabrizio De André, ma anche un momento per festeggiare i 100 anni della Cooperativa Unione Familiare stessa e raccontarsi attraverso la voce di coloro i quali, nonostante il difficile momento di emergenza sanitaria, abitano e tengono vivo il circolo di Biumo con le loro attività culturali.

Oltre a Riccardo Marini, partecipano all’evento Andrea Minidio (in rappresentanza della Cooperativa Unione Familiare e di Coopuf Iniziative Culturali – associazione che da sempre è attiva nel ramo eventi-cultura a Varese sia per la musica dal vivo che per il teatro e che attualmente sta facendo un’importante raccolta fondi chiamata #doUremember); Giulio Rossini e Gabriele Ciglia per Filmstudio90, storica realtà varesina legata al cinema che tra le tante attività gestisce la sala di via De Cristoforis, il Cinema Nuovo e la Rassegna Esterno Notte ai Giardini Estensi (anch’essa con all’attivo una raccolta fondi); Arianna Beraldo e Claudia Papaleo per Filmhub90, sezione “giovane” di Filmstudio che propone tutti gli anni degli interessanti eventi legati ai linguaggi cinematografici ma anche musicali e sociali; Massimo Lazzaroni per Cortisonici, festival di cortometraggi tra i più importanti del panorama indipendente italiano.

Diretta streaming dalle 20.15 dalla pagina facebook www.facebook.com/radiobiumolive e dal profilo instagram www.instagram.com/radio_biumo Regia e organizzazione è a cura di Radio Biumo Live e La Mossa