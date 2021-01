“Zona Rossa” diventa un contest fotografico

Il Foto club Varese lancia una nuova proposta per il nuovo anno.

Dopo il successo dei primi due progetti fotografici “Fuori posto” e “L’errore consapevole” ecco il primo progetto del 2021 “Zona Rossa”.

Prendendo spunto dalla situazione sanitaria che, per cause diverse ci costringe ad entrare in “Zona Rossa”, usiamo questo colore non solo per esprimere i sentimenti, le passioni, le paure, le speranze ma anche per immortalare le situazioni che si presentano durante la giornata. Chi lo desidera può inviare le sue fotografie a info@fotoclubvarese indicando Nome, Cognome ed eventuale titolo.

Le prime due fotografie bellissime fotografie arrivate sono : “La solitudine” di Alessandro Lenti e “Escape from 20” di Max Caligaris.