Daniele Zanzi a Striscia la Notizia contro i “capitozzi”

Daniele Zanzi, vicesindaco di Varese ma soprattutto agronomo di fama internazionale, è intervenuto in qualità di esperto nella puntata di Striscia la Notizia del 2 febbraio 2021.

Lo ha fatto, come intervistato del “consulente scientifico” della trasmissione Gabriele, un ragazzino di 13 anni che spiega la scienza nella rubrica “Ambiente Ciovani”, per spiegare cosa significano tagli e “potature estreme” negli alberi di città.

Queste ultime, chiamate “Capitozzature” (O, come ironicamente li chiamano Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, “Capitozzi“), tagliano la pianta lasciando praticamente solo il fusto e le parti iniziali dei rami più grossi, e sono, secondo l’agronomo “La peggiore delle cure per le piante”, perchè le fa ricrescere male e in maniera disordinata, mettendo a rischio la salute dei suoi rami.

Un intervento competente e simpatico, che ha divulgato ai milioni di telesettatori dela fortunata e longeva tramissione di Mediaset perchè non fanno bene alla salute, ne degli alberi ne della città, i “capitozzi”.

IL VIDEO SU STRISCIA LA NOTIZIA