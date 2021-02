Luino, “sulle Betulle non bastano le speranze”

«Sulla riapertura delle Betulle il Comune deve dare certezze, non limitandosi, come fa l’Assessore Martinelli, a sperare che il centro riapra».

Interviene così l’ex Consigliere Comunale Mario Contini sulla questione trattata dall’Assessore allo Sport.

«Tutti noi cittadini abbiamo la speranza che Le Betulle possano riaprire a breve, ma compete all’Amministrazione Comunale e non al caso, concordare con la società che gestisce il centro la data e le modalità di riapertura».

«Anche noi, dopo il primo lockdown, abbiamo trovato grandi difficoltà per far ripartire le attività, ma, con impegno e tenacia abbiamo fatto sì che il centro sportivo riaprisse ai primi di luglio. Ci aspettiamo, dunque, non tanto dichiarazioni di speranza, ma fatti concreti che permettano ai bambini di Luino di tornare presto a fare sport alle Betulle!».