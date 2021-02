Malpensa, soldi nascosti nelle scarpe e tra le pagine di un libro

Cinquanta mila euro non dichiarati nascosti tra le suole delle scarpe e in mezzo alle pagine di un libro.

Due passeggeri italiani diretti a Dubai sono stati intercettati dagli uomini dell’Agenzia dei Monopoli e della Guardia di Finanza a Malpensa.

Fermato per un controllo di rito, il primo passeggero ha dichiarato di possedere meno di 10.000 euro, ma dal controllo sul bagaglio da stiva sono spuntati altri 30.000 euro nascosti all’interno di suole nelle scarpe da ginnastica e banconote da 500 euro nascoste tra le pagine di un libro, per un totale complessivo di 40.950 euro rinvenuti e non dichiarati.

Al passeggero che viaggiava con lui, suo socio in affari, anche lui controllato, sono stati trovati 10.615 euro non dichiarati e contenuti nel bagaglio a mano.

Ai due trasgressori sono state comminate le sanzioni previste e riscosse oblazioni per un totale complessivo di 4824 euro.