Una Masterclass per “allenare alla lirica” giovani musicisti varesini

La Varese Lirica prosegue e mette radici, anche durante il lockdown.

La produzione di Giornidispari e Redcarpet teatro mette infatti in campo un bando per radunare “forze giovani” per l’orchestra del Varese Estense Festival, previsto anche quest’anno ad agosto, con una formula di successo iniziata nel 2017.

«Abbiamo iniziato, anche in questo contesto difficile, un percorso di programmazione per il Festival – spiega il direttore artistico Serena Nardi – All’interno abbiamo deciso di organizzare una masterclass formativa per “allenare” i giovani che faranno parte dell’orchestra Varese Estense in occasione della rappresentazione de Le Nozze di Figaro, per poi far parte, come obiettivo finale, dell’orchestra stabile delle produzioni di opera varesine».

Un master che vede prestigiosi protagonisti: «Più precisamente vedrà come formatore il direttore d’orchestra Damian Iorio – spiega Nardi – Maestro italolondinese che abita in provincia e con cui stiamo avviando un importante progetto: lui si occuperà di dirigere il master di preparazione ai giovani che aderiranno al bando».

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione Mozart Italia, organizzazione internazionale nata a Rovereto per promuovere la musica di Mozart con attualmente circa 150 nodi nel mondo, il cui polo di Varese ha sede a villa Bossi a Bodio Lomnago.

Il bando per la masterclass è in fase di predisposizione: comunicazioni di interesse e precandidature possono essere inviate a info@teatrogiornidispari.it