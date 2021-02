Pellicini chiede un confronto in Consiglio sul centro sportivo di Luino

«Sulla vicenda Centro Sportivo le Betulle è necessario un confronto urgente in consiglio comunale o in commissione. Va trovata al più presto una soluzione, quantomeno transitoria, che consenta la ripresa delle attività per lo sport giovanile». Lo chiede l’ex sindaco di Luino e consigliere di minoranza Andrea Pellicini. La vicenda è già stata al centro di considerazioni pubbliche e dibattiti in Consiglio, ma secondo Pellicini occorre fare anche dell’altro.

«Abbiamo centinaia di bambini fermi o costretti ad andare in palestre di altri comuni per gli allenamenti. Siamo certi che l’amministrazione comunale si stia occupando della vicenda, ma vogliamo essere portati a conoscenza delle possibili soluzioni che si stanno immaginando. Noi nel giugno scorso abbiamo vissuto gli stessi problemi e abbiamo lavorato con l’obiettivo di riaprire il centro in tempi rapidi, come poi è successo. Insomma, nel pieno rispetto del ruoli, siamo pronti a collaborare. Certo è che in questi momenti chi governa deve sapersi assumere delle responsabilità, indicando obiettivi chiari che i funzionari devono poi perseguire. Se accade il contrario tutto si fermi», conclude Andrea Pellicini.