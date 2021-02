Il podcast del 16 febbraio

Il podcast di VareseNews con le notizie del 16 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Circa 150 lavoratori hanno protestato davanti alla sede della Henkel di Lomazzo. C’è rabbia e sgomento tra i lavoratori per una decisione di chiudere, presa nonostante il periodo di pandemia e il bilancio positivo registrato nell’ultimo anno.

Il sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno, già sotto inchiesta per la vicenda della costruzione di un supermercato, è stato interrogato nei giorni scorsi dal sostituto procuratore di Busto Arsizio Nadia Alessandra Calcaterra. Oltre ai reati di corruzione, turbativa d’asta e abuso d’ufficio, ora la Procura indaga anche per truffa ai danni dello Stato e appropriazione indebita. la precisazione del difensore di Poliseno : «L’interrogatorio lo abbiamo richiesto noi”

A 24 ore dall’apertura delle prenotazioni ai vaccini sono 250.845 i lombardi8 over 80 anni che si sono registrati. La gran parte lo ha fatto attraverso il portale mentre solo 2500 sono le richieste da parte dei medici curanti.

Procedura particolare per chi deve richiedere il vaccino a domicilio perché allettato. La domanda va inoltrato dal proprio medico o attraverso il portale regionale ma successivamente chiamando il numero verde di Ats Insubria a cui comunicare l’esigenza del vaccino a domicilio.

Agesp Attività Strumentali realizzerà palestre a cielo aperto nei parchi comunali di Busto Arsizio.Verranno posizionate attrezzature nel parco del quartiere Sant’Anna per diffondere il Progetto Sport nei parchi promosso da Anci e Sport & Salute. Il progetto del valore di 25.000 euro è stati approvato dalla giunta nei giorni scorsi.

È il giorno del “superclassico” allo stadio Mari di Legnano. Mercoledì 17 alle 14,30 va in scena per il campionato di Serie D il confronto tra i lilla padroni di casa e il Varese di Ezio Rossi. Due squadre con una classifica da raddrizzare e che possono ricavare indicazioni importanti in caso di vittoria nel derby. Alla stessa ora nel girone A c’è anche il recupero tra Castellanzese e Saluzzo.

Alle ore 15 tocca invece alla Serie C e alla Pro Patria impegnata sul campo della Lucchese. I tigrotti di mister Javorcic hanno tutta l’intenzione di proseguire una striscia arrivata a dieci risultati positivi.

Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di calcio nel consueto liveblog DIRETTAVARESENEWS curato dalla nostra redazione sportiva.

