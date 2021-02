Il sindaco di Angera: “Troppa gente sul lago. State a casa”

Il post del sindaco di Angera Alessandro Molgora è un chiaro invito ad essere prudenti. Angera e tutte le località su lago oggi, sabato 27 febbraio, sono state prese d’assalto. Complice il clima mite e le maglie un po’ più larghe dei vari Dpcm, i lungolago, i centri cittadini, i bar erano affollati. Giovani e meno giovani, tutti, o quasi, dotati di mascherine e decisi a godersi il più possibile le ultime ore in “zona gialla”, prima che scattino di nuovo le limitazioni previste per lunedì 29 febbraio.

E così il sindaco di Angera questo pomeriggio ha deciso di fare un post per invitare i suoi concittadini ad essere quanto meno un po’ prudenti.

“Attenzione, c’è un forte aumento dei contagi – ha scritto sul suo profilo facebook- .Negli ultimi 7 giorni si è passati da + 2,6% a +31,8% di oggi di contagiati in Italia e addirittura + 45,8% in Lombardia .

Il consiglio che mi sento di darvi è quello di evitare di girare per Angera domani (domenica), vista l’invasione odierna.

Evitate anche pranzi, cene e pizzate in casa con famigliari o amici. Ad Angera abbiamo avuto già 2 decessi in conseguenza di riunioni di gruppi famigliari o di amici”. Sarà ascoltato?