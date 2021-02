Treni, ritardi su Domodossola, Saronno e Treviglio

Diversi ritardi questa mattina sulle linee pendolari, come segnalato da Trenord.

Sulla Saronno-Milano-Lodi il treno 24117 viaggia con 19 minuti di ritardo a causa di un intervento di manutenzione in deposito.

Sul Novara Milano-Treviglio il treno 24613 oggi termina il viaggio alla stazione di Milano Certosa mentre un guasto all’infrastruttura ha rallentato la corsa del treno 24515.

Sulla Luino-Gallarate-Milano un guasto all’infrastruttura sulla linea ha rallentato la corsa del treno 25303.

Lungo la linea Domodossola-Gallarate-Milano il treno 10210 è partito dalla stazione di Arona con ritardo di circa 25 minuti per le conseguenze di un guasto, problemi anche per il treno 10205 e per il 10213.