Vaccinazioni agli over 80: all’ospedale di Circolo si parte alle 7.30

Archiviata la prima giornata di vaccinazioni per gli over 80, all’ospedale di Varese si programma la nuova tornata programmata per domattina, venerdì 19 febbraio. Si comincerà alle 7.30 per allungare la fascia dedicata, così da permettere tempi meno contingentati. La raccomandazione, però, è quella di rispettare rigorosamente l’orario assegnato e di non presentarsi prima di 15 minuti dall’ora assegnata.

La seconda raccomandazione è quella di arrivare con il consenso già compilato e stampato, così come la scheda anamnestica già completata in ogni parte. Si tratta di documentazioni scaricabile che si può fare a casa, consegnandole poi all’accettazione.

Fino alla fine di febbraio, il percorso vaccinale sarà uguale e all’interno dell’ospedale. Dal mese prossimo, la Sette Laghi trasferirà parte dell’attività al campus di via Monte Generoso di proprietà dell’Università dell’Insubria. Lì proseguirà con la fase 1 ter e con la fase 2 destinata ai pazienti cronici fragili under 65anni . Nei prossimi giorni verranno date maggiori informazioni anche se l’organizzazione dipende dalla quantità di vaccini Pfizer a disposizione.