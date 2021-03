A Ispra salgono a 16 casi positivi al covid

Sale a Ispra il numero di tamponi positivi al covid. Nell’ultimo aggiornamento settimanale di sabato 13 il sindaco Melissa De Santis ha comunicato che i cittadini ispresi positivi sono 16, dopo i 13 casi dello scorso 8 marzo.

«Il numero di concittadini positivi al covid sale a 16, la maggior parte dei quali è risultato positivo in questi giorni – scrive la prima cittadina -. Tra i nostri concittadini malati, uno purtroppo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni».

Per quanto riguarda invece i guariti dall’inizio della pandemia, il numero sale a 265 (+7 rispetto all’aggiornamento precedente).

«Raccomando a tutti, visto il protrarsi della gravità della situazione, la massima attenzione e il rispetto delle prescrizioni: mascherina, distanziamento e igiene frequente delle mani» conclude il sindaco De Santis.