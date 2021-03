Campus Est a Lugano, una casa comune per Supsi e Usi

Infine, il Consigliere di Stato e direttore del DECS Manuele Bertoli, ha sottolineato: «Auspico che il “campus” che occupava questo spazio, un tempo verde e ignoto all’uomo, diventi luogo di libertà, semina, crescita, maturazione e raccolto intellettuale. Un luogo fisico, ma soprattutto ideale, di incontro e confronto, abbracciato dal territorio e dalla società di cui fa parte, nel quale potranno passeggiare i pensieri, duellare le opinioni e sbocciare le idee».

Il Campus Est è situato a Lugano, in Via la Santa 1, quartiere di Viganello. Ospita aule, uffici e laboratori di formazione e ricerca della Facoltà di scienze informatiche e della Facoltà di scienze biomediche dell’USI, del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, e dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA), istituto comune USI-SUPSI. La struttura è provvista inoltre di diversi spazi comuni, della citata Sala polivalente, di un’area per esposizioni, di una mensa, di un asilo nido e di spazi per attività sportive. Accoglie circa 600 collaboratori, 1’000 studenti in formazione di base e 800 studenti in formazione continua. Il Progetto architettonico, intitolato Zenobia, è opera degli architetti ticinesi Simone Tocchetti e Luca Pessina, presenti all’evento per mostrare la struttura agli ospiti e illustrare il loro progetto.

A seguito della cerimonia ufficiale, i rappresentanti delle autorità e gli ospiti istituzionali hanno potuto visitare alcuni spazi del Campus, in stretta osservanza delle vigenti misure di protezione. Presso la Facoltà di scienze biomediche si è tenuto un incontro con il Decano Prof. Giovanni Pedrazzini e alcuni studenti del nuovo Master in Medicina. Gli ospiti hanno in seguito visitato la Facoltà di scienze informatiche dove il Decano Prof. Antonio Carzaniga ha presentato alcuni ricercatori che hanno ottenuto i prestigiosi fondi di ricerca europei ERC. La visita guidata è proseguita presso i laboratori del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, dove il Direttore Prof. Emanuele Carpanzano ha presentato le attività di formazione e ricerca svolte nell’ambito delle diverse discipline ingegneristiche.