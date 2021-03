Positivo al Coronavirus don Nicola Ippolito di Samarate

Don Nicola Ippolito, responsabile della Comunità pastorale Maria Madre della Speranza di Samarate, è risultato positivo al Coronavirus.

Appena la notizia si è sparsa sul territorio, sono stati tanti i cittadini che hanno dimostrato affetto e vicinanza verso il sacerdote sulla bacheca Facebook samaratese (bacheca civica di Samarate), a partire dal sindaco, Enrico Puricelli, che ha scritto: “Forza Don”.

Puricelli poi ha aggiornato tutta la comunità sullo stato di salute di don Nicola: sta bene, non ha più la febbre; inoltre, chi è entrato in contatto con lui ha avuto l’esito del tampone negativo. Isolato in casa, con qualche acciacco d’influenza, viene monitorato con attenzione.