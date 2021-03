Il progetto “Usa la bici in sicurezza” di Gallarate diventa un libro

Il progetto quadriennale “Usa la bici in sicurezza” diventa un libro, in ricordo degli anni di sinergia tra scuole e l’amministrazione di Gallarate: un breve riepilogo delle regole e degli accorgimenti da tenere mentre si è in strada, corredati da foto degli eventi degli anni scorsi e da grafiche colorate che strizzano l’occhio all’estetica dei social network.

«Quest’anno a causa del Covid non siamo riusciti a fare le iniziative per la campagna “Usa la bici in sicurezza”, quindi abbiamo pensato al libro per sostituirle, rivolto specialmente agli studenti: l’alternativa è il manuale, che voleva essere un’opera d’arte, e racconta il viaggio sulle nostre strade lungo quattro anni», ha spiegato l’assessora alla Sicurezza, Francesca Caruso. «Il libro racconta la nascita dell’iniziativa – ha spiegato – ed è un libro grafico-artistico: voleva essere di impatto, che ricordasse i post di Instagram. Poche parole e il concetto chiaro, come sono i nostri cartelli per strada. Abbiamo studiato un target che andasse bene per le elementari e per il liceo».

La soddisfazione e l’orgoglio per questi anni sono condivisi anche da Ivan Basso, testimonial della campagna: «Un progetto unitario la cui idea era fare delle cose che non si disperdessero in diversi eventi. Purtroppo il Covid ha fermato le nostre attività, abbiamo fatto quello che era possibile: raccogliere tutto in un libro significa non perderlo nel digitale, farlo rimanere nel tempo. È stato un successo fin dall’inizio». I motivi del successo e del riconoscimento a livello regionale? Per Basso tutto risiede nella costanza e nella serietà, nell’abbracciare «tutte le categorie e le fasce d’età» e, infine, l’attenzione al territorio. «I premi sono stati dati per la forza del progetto che non ha mai fatto acqua da nessuna parte», ha continuato.

Usa la bici in sicurezza è stato sovvenzionato da Irca e stampato in carta riciclata: «È una realtà vicina alla città e all’amministrazione, che ci ha permesso di realizzare queste iniziative ogni anno». Verrà distribuito alle scuole tramite la Polizia Locale.

“Rimarrà il progetto”

Le elezioni sono in autunno, che futuro avrà questa campagna? «Se vinceremo noi continueremo con i progetti della sicurezza stradale, che è sempre stato un mio cavallo di battaglia, ma prima delle elezioni ci saranno altre iniziative cui stiamo pensando», ha risposto Caruso.