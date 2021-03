Regolamento dei musei e nuove mostre: i programmi per la cultura di Varese

Due nuove mostre, gli eventi estivi e la nuova stagione teatrale: la situazione della pandemia continua a preoccupare ma il Comune di Varese punta sull’estate e vuole proseguire con la programmazione degli eventi culturali da svolgere in quel periodo.

«La programmazione è importante per coloro che lavorano in questo settore – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – per questo accogliamo con favore l’intento del Ministero di mettere al centro una strategia nuova. Altri passi importanti, che solleciteremo come sindaci dei principali capoluoghi, saranno interventi mirati e concreti per le città e i protagonisti che stanno proseguendo ad investire in cultura».

Il sindaco Galimberti, nel relazionare ai consiglieri ha poi annunciato la prossima apertura di due nuove mostre per l’estate. «La prima sarà sul Giappone e partirà a giugno, prevediamo il 25 salvo cambiamenti, al Castello di Masnago – spiega – L’altra avrà invece, avrà come tema la Preistoria e sarà allestita a luglio nel museo di Villa Mirabello. Quest’ultima sarà anche di lunga durata, prevediamo circa un anno».

Il primo cittadino ha poi spiegato il lavoro di programmazione portato avanti per organizzare gli eventi proposti dalle associazioni cittadine, che si svolgeranno nel corso dell’estate: primo fra tutti il montaggio anticipato della tensostruttura dei Giardini Estensi, che sarà operativa fino da aprile.

TEATRO DI VARESE, DOPO L’AFFIDAMENTO A UN NUOVO GESTORE IL COMUNE SPINGE SULLA PROSA

Galimberti ha relazionato inoltre sulle ultime vicende del teatro di Varese, che ha cambiato gestore in maniera turbolenta e che sarà ancora operativo fino a quando il Politeama non avrà cambiato aspetto e obiettivo, diventando il nuovo teatro cittadino. «C’è stato interesse da parte dei nuovi gestori, a cui abbiamo chiesto almeno 12 serate a disposizione del comune ma anche di poter effettuare un controllo sulla loro programmazione» ha spiegato Galimberti «Considerato poi l’attenzione dei cittadini sulla stagione di Prosa comunale, punteremo in particolare su quella».

Una relazione che ha suscitato qualche dibattito tra i consiglieri in particolare per le modalità di informazione: «Abbiamo saputo molte cose dalla stampa, e avremmo preferito sentirle prima in questo contesto – Ha sottolineato Simone Longhini – Anche perchè ci siamo ritrovati anche titoli che ci hanno un po’ scioccato: siamo lieti di capire che la questione è stata meno traumatica di quello che sembrava al momento ed ha avuto un lieto fine, ma l’avessimo saputo prima sarebbe stato meglio». Sempre Longhini ha sottolineato come «La stagione di prosa si sia rivelata importante per i cittadini, e quindi meritevole di essere proseguita. Ma “mettere il naso” anche nella programmazione commerciale mi sembra un po’ troppo».

PRESENTATO IL NUOVO REGOLAMENTO DEI MUSEI, APPROVATO AD AMPIA MAGGIORANZA

Durante la commissione della sera del 4 marzo è stato anche presentato il nuovo “Regolamento Musei Civici e Luoghi della Cultura”, che serve per meglio organizzare e valorizzare il patrimonio culturale varesino aumentando la capacità di conservazione, l’ordinamento, l’esposizione e lo studio. L’ultimo regolamento specifico risaliva al 1978. Diritto alla conoscenza, fruizione pubblica e multimediale, divulgazione e educazione sono in punti fondamentali del regolamento che prevede nelle sue 75 pagine anche l’estensione degli orari, rendendo potenzialmente più fruibili gli spazi museali a chi lavora o studia.

Il nuovo regolamento ha visto giudizi positivi da parte di tutta la commissione, sia dai rappresentanti di maggioranza che di minoranza: è stato poi approvato con un solo astenuto “tecnico”, Simone Longhini di Forza Italia, per consentire il dibattito in consiglio comunale, che con un voto all’unanimità sarebbe stato precluso.

IL VIDEO DELLA COMMISSIONE