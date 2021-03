Si ribalta con il trattore, muore 77enne di Arcisate

Michele Vinoni non ce l’ha fatta. L’uomo di 77 anni di Arcisate, che questa mattina è stato coinvolto in un incidente mentre lavorava con il trattore in un campo della sua tenuta agricola, La motta, è morto in ospedale a Como.

L’allarme ai soccorritori è stato dato poco dopo mezzogiorno. Vinoni stava lavorando su un terreno in pendenza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del trattore che a causa della pendenza si è ribaltato.

L’uomo è stato rianimato sul posto, dove sono intervenuti tempestivamente il 118 e l’elisoccorso decollato da Como, ma una volta arrivato in ospedale è deceduto a causa delle lesioni riportate.

Vinoni era un imprenditore agricolo esperto e molto conosciuto in paese. Sul posto oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e il servizio associato di polizia locale di Arcisate e Induno Olona che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.