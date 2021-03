Trecento medici volontari hanno risposto all’appello per le vaccinazioni

Trecento medici si sono presentati come volontari per la campagna vaccinale. L’appello lanciato nei giorni scorsi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese a raccolto grande adesione. «Abbiamo chiesto a tutti i medici della nostra provincia – dichiara il Presidente dell’Ordine, Dottoressa Giovanna Beretta – di mettersi a disposizione delle istituzioni come medici vaccinatori. A tutti questi volontari va il nostro ringraziamento – continua la Dottoressa Beretta -. La loro risposta conferma la volontà dei medici di stare in prima fila in questa battaglia contro la pandemia».

Ma la battaglia non è finita: «Rilanciamo ancora una volta a tutti i medici l’appello a collaborare con le istituzioni come vaccinatori, dato che presto sarà necessaria una presenza significativa di camici bianchi per far fronte alla necessità di vaccinare l’intera popolazione. Una necessità che, sono certa – conclude il Presidente dell’Ordine -, porterà ancora più medici a farsi avanti per collaborare alla campagna vaccinale in atto in tutto il Paese”.