Biblioteca di Varese: un 2020 di successo per il prestito on line

Sono tantissime le persone che hanno potuto usufruire del servizio collegandosi alla piattaforma Media Library On Line del Comune di Varese. Gli accessi alla piattaforma sono passati da circa 3900 registrati nel 2019 agli oltre 44.000 del 2020, con gli utenti unici passati da circa 180 a più di 1.000 nell’arco di un anno, con un vero e proprio boom per prestiti, passati da 545 nel 2019 a 7.511 nel 2020.

«Un bilancio decisamente positivo per un servizio nato nel 2018 – ha commentato il Sindaco Davide Galimberti – grazie al Fondo per la promozione della lettura che ha permesso al Sistema Bibliotecario di Varese di dare il via alla piattaforma per il prestito online di e.book. Segno che la voglia di cultura a Varese non si è fermata in questo difficile anno di pandemia, anzi si è rafforzata. La prossima sfida ora è far ripartire anche gli eventi culturali in massimo sicurezza».

E mentre da lunedì 26 aprile la Biblioteca riaprirà la sala studio, nel frattempo si pensa a potenziare ulteriormente il servizio di prestiti online, attraverso la nuova partecipazione al bando per accedere alle risorse del Fondo per l’anno 2021 per la promozione della lettura e la tutela del patrimonio librario, con il progetto “BIC! La biblioteca in un click” che ha l’obiettivo di sostenere la prosecuzione del sistema di prestito di e-book anche per l’anno 2021-2022.

Il progetto prevede inoltre di aggiungere nuovi servizi, come la lettura dei quotidiani e la sperimentazione del prestito interbibliotecario nazionale.