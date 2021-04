A Germignaga due decessi per Coronavirus

Cinquantatrè persone positive in paese. E due morti. Non si ferma l’ondata di contagi nell’Alto Varesoto, una delle zone secondo gli ultimi dati di Ats Insubria fra le più colpite dal virus.

Le brutte notizie arrivano da Germignaga, con le parole del sindaco Marco Fazio. «Due nostre concittadine registrate come positive nel portale EMERCOVID sono decedute ieri. A tutti i loro cari l’espressione del mio personale cordoglio e di quello dell’intera comunità. Anche sul fronte dei ricoveri registriamo un aumento e purtroppo almeno in un caso un trasferimento in terapia intensiva».

«Gli attuali positivi sono 53, in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi. 53 nostri vicini di casa, 53 famiglie. Posso immaginarne le ansie, le sofferenze e le preoccupazioni. Oltre a una ideale vicinanza, ricordo che le attività del COC (Centro operativo comunale) e dei gruppi di volontariato proseguono, dunque in caso di necessità invito a mettersi in contatto con noi, anche con questa modalità», continua il sindaco.

«A fronte di questi dati rinnovo l’invito ad uno scrupoloso rispetto delle norme, specialmente per quanto riguarda i contatti all’interno delle case e al rispetto del divieto di assembramenti all’esterno, dove è più facile che si abbassi mascherina. Notizie positive, invece, dal Centro vaccinale di Rancio, dove in 2 giorni sono già state somministrate 1613 dosi di vaccino, e dove la macchina organizzativa sembra funzionare bene».