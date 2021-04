Nuova asta per l’ex clinica La Quiete: si abbassa la richiesta

A due anni dall’ultima asta andata deserta, la proprietà dell’ex clinica La Quiete nel centro di varese tornerà all’asta. La data è il 26 maggio. Fino alle ore 13 del giorno precedente si potranno avanzare manifestazioni di interesse che daranno accesso alla documentazione on line.

Ribassata la base che parte da 6,2 milioni di euro contro gli oltre 8 dell’ultima offerta.

La clinica ha chiuso nel maggio del 2017, dopo un difficile trattativa tra il curatore fallimentare, la dottoressa Luisa Marzoli che segue il fallimento Ansafin e i dipendenti che svolgevano un’attività da sempre molto apprezzata dalla cittadinanza ( leggi ). Un tentativo di rilanciare le sorti dell’offerta sanitaria che si protraeva dall’anno precedente ( cinque mesi di occupazione da parte dei dipendenti) con diverse quanto inutili ipotesi di avvicendare il gestore, la Sant’Alessandro, cercando nuove soluzioni. Un paio di offerte erano anche arrivate ma giudicate eccessivamente basse per il valore della proprietà.

Nell’autunno scorso, la clinica era tornata agli onori della cronaca quando il sindaco Davide Galimberti aveva raggiunto un accordo con il curatore fallimentare per poter aprire eccezionalmente la quiete per l’emergenza Covid. Si era ventilata l’ipotesi di un drive trough per i tamponi piuttosto che un “covid hotel” per degenza a bassa intensità. Per riaprirla, però, occorrevano circa 40.000 euro destinati a riattivare i servizi, soprattutto l’impianto di riscaldamento, e la proposta venne scartata.

La clinica, che si compone di due grossi stabili uno destinato alla degenza con camere ancora in perfetto ordine e l’altra agli ambulatori, avrebbe bisogno di qualche intervento di adeguamento alla normativa ma si presenta in un buono stato di manutenzione.