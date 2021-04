Pari amaro per il Varese, mister Rossi: “Andiamo avanti”

È un altro commento amaro quello di mister Ezio Rossi, che questa volta non deve solo commentare un successo sfumato ma anche i tanti infortuni subiti: «C’è tanta rabbia. Abbiamo buttato il cuore come detto prima della gara ma siamo stati beffati nel finale. È stata una partita dove le cose non sono andate bene: oltre al pari nel finale, abbiamo subito tre infortuni al ginocchio. Sapevamo che era una sfida così, contro avversari forti, e nel secondo tempo sono venuti fuori. Dopo un mese e mezzo che non giochi era prevedibile ma non abbiamo subito grandi occasioni prima del gol. È un’annata così, dobbiamo andare avanti».

«Non mi aspettavo una partita eccezionale – prosegue l’allenatore -, ma abbiamo fatto bene sbagliando tanto. Abbiamo regalato due palle gol e ci hanno punito. Per i prossimi impegni speriamo di avere gente sana, essere più forti della sorte. Abbiamo lavorato sul 3-5-2 perché senza attaccanti, fase difensiva benino anche se nel finale abbiamo concesso qualche cross di troppo. Sul piano del gioco hanno meritato il pareggio, sulle occasioni forse no».

Una menzione particolare la merita Donato Disabato, in campo dopo il lungo infortunio e subito decisivo: «Ha fatto buone cose, compatibilmente al fatto che è rientrato dopo un lungo stop. Per noi è imprescindibile e sta a me gestirlo».