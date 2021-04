Scontro sulla Briantea a Malnate

Sono ancora da verificare le cause che hanno portato, verso le ore 12.30 di giovedì 1 aprile, a un incidente stradale tra un’auto e un mezzo pesante. (Foto dei vigili del fuoco)

Lo scontro è avvenuto in via Varese, sulla Strada Statale Briantea, la direttrice principale che dalla Folla sale verso il centro del paese, passando sotto la chiesetta di San Matteo, appena dopo la cosiddetta “Curva di Vagunei”.

Tre persone sono rimaste ferite e sono arrivati anche i vigili del fuoco con un’autopompa, per mettere in sicurezza gli automezzi e collaborare con il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte. Non ci sono feriti gravi, il personale di Sos Malnate intervenuto sul posto ha trasportato un ferito in codice verde all’ospedale.

Il traffico ha subito dei rallentamenti; i carabinieri stanno facendo i rilievi mentre la polizia locale di Malnate sta aiutando a veicolare la viabilità.