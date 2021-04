Come si ottiene l’appuntamento per la vaccinazione antiCovid

Dalle ore 8 di venerdì 2 aprile sarà attivo il portale per gli appuntamenti vaccinali. Viene gestito da Poste Italiane e assicura prestazioni anche in caso di accessi massicci da parte dell’utenza.

l’indirizzo è https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Il responsabile Technology and Operation di Poste Italiane Mirko Mischiatti spiega: «Si tratta di un’infrastruttura dinamica, una piattaforma modulare sviluppata per gestire grandi volumi di traffico – ha spiegato Mirko Mischiatti, responsabile Technology and Operation di Poste Italiane – che utilizza un linguaggio e delle tecnologie innovative e funzionale al numero di utenti che andranno ad accedervi. Importante è inoltre l’integrazione tra la piattaforma dell’Esercito che gestisce l’approvvigionamento dei vaccini e la piattaforma di Regione Lombardia: questo aiuterà a garantire un controllo più attento all’intero ciclo della vaccinazione. La prenotazione digitale, inoltre, è svolta attraverso un algoritmo che tende a minimizzare la distanza tra utenti e centri vaccinali».

La prenotazione è strutturata su quattro canali differenti: il canale digitale che spiega la modalità di prenotazione (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) online da domani, 2 aprile; la prenotazione tramite call center (800 894 545); la rete capillare dei 1.083 Postamat (presenti sul territorio regionale lombardo), da fruire con la tessera sanitaria; la rete degli oltre 4.000 porta-lettere presenti in Lombardia (i postini rilasceranno la ricevuta necessaria all’utente per presentarsi al centro di erogazione dei vaccini).

La prenotazione è diretta e non necessita di una pre-adesione. Il sistema offrirà tre alternative di giorno, orario e sede tra cui scegliere. Il diritto a chiedere la prenotazione è collegata alla fascia di età convocata: si parte con gli over 75 anni a scendere.