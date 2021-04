Il Varese prepara il ritorno in campo. In programma 14 gare in 56 giorni

L’ultima gara ufficiale del Varese è andata in scena domenica 8 marzo, pareggio senza reti contro il Fossano. Da quella fresca domenica di inizio marzo i biancorossi hanno assistito da spettatori alle partite del Girone A di Serie D, senza poter scendere in campo. Con il rinvio della gara di oggi – mercoledì 14 aprile – a Sanremo, saranno cinque le partite da recuperare per Mapelli e compagni.

I problemi legati ai contagi da Covid sembrano essere finalmente alle spalle e domenica 18 aprile il Varese dovrebbe ospitare al “Franco Ossola” la Lavagnese.

Dal rientro in campo il calendario di partite per i biancorossi sarà molto intenso: 14 gare in 56 giorni per concludere questo campionato e lottare per la salvezza, cercando di evitare i playout (cercando di capire anche se e come verranno disputati gli spareggi per non retrocedere).

Intanto La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il calendario per i ragazzi di mister Ezio Rossi: gare ogni tre giorni con 8 incontri solo nel mese di maggio.

Questo il calendario:

18 aprile – 30ª giornata Città di Varese-Lavagnese

21 aprile – Recupero 25ª Folgore Caratese-Città di Varese

25 aprile – Recupero 26ª Città di Varese-Casale

28 aprile – Recupero 27ª Vado-Città di Varese

2 maggio – Recupero 28ª Città di Varese-Legnano

5 maggio – 31ª giornata Arconatese-Città di Varese

9 maggio – 32ª giornata Città di Varese-Castellanzese

12 maggio – Recupero 29ª Sanremese-Città di Varese

16 maggio – 33ª giornata Gozzano-Città di Varese

19 maggio – 34ª giornata Città di Varese-Borgosesia

23 maggio – 35ª giornata Saluzzo-Città di Varese

30 maggio – 36ª giornata Città di Varese-Bra

6 giugno – 37ª giornata Chieri-Città di Varese

13 giugno – 38ª giornata Città di Varese-HSL Derthona