Incendio in una villetta a Besnate

Incendio a Besnate: i vigili del fuoco stanno intervenendo in forze con diversi mezzi in via Quintino Sella, zona residenziale nella parte bassa del paese.

(foto d’archivio)

A bruciare è il tetto di una villetta: l’allarme è scattato intorno alle 11, il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto autopompa, autobotte e autoscala.

(articolo aggiornato alle ore 11.30 di lunedì 12 aprile 2021)