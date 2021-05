“Free Palestine”: torna in piazza la Varese solidale

Con il nome di “Free Palestine” torna la Varese solidale in piazza, per manifestare per la libertà della terra di Palestina.

Sabato 22 maggio 2021, dalle 15 e 30, a Varese, in Piazza San Giuseppe, si riuniscono tutte le associazioni, i gruppi, i movimenti e i soggetti politici che avevano promosso e aderito alla manifestazione del 15 maggio, insieme ad altri che si sono aggiunti.

Il presidio precedente a sostegno del Popolo palestinese ha visto la partecipazione di molte sigle – ActionAid gruppo Varese, A.P.V. Ass. Pakistani Va, Ass. Tu.Pro.Va Tunisini Provincia Varese, Ass. Un’ Altra Storia Va, BDS Lombardia – Comitato Diritti Umani Varese, Comitato varesino per la Palestina, Movimento Ubuntu, Nazione umana, Potere al Popolo Varese, PRC Varese, PCI Varese.