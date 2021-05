La Amca Elevatori non sbaglia e vola al girone finale

Centra il bersaglio la Amca Elevatori Varese di basket in carrozzina che supera un una gara “secca” la Nordest Castelvecchio Gradisca (64-56) e accede così all’ultima fase del campionato di Serie B, uno dei due concentramenti (quello di Firenze) a tre squadre con in palio una promozione nella massima categoria.

Anche a Varese, come nelle altre partite di questo secondo turno, domina il fattore campo che in pratica conferma quanto espresso dalla regular season: le prime di ogni girone passano il “barrage” con i biancorossi che come previsto non hanno avuto vita facile contro i friulani. Vero, la Handicap Sport è rimasta quasi sempre in vantaggio (unico sorpasso ospite sul 14-16) ma Gradisca non ha mai mollato la presa costringendo la squadra di coach Bottini a non calare mai di intensità e concentrazione.

Solo un’azione di Silva – canestro più fallo – a 3′ dalla fine ha dato a Varese la sicurezza del successo. Bella, comunque, la prova dei varesini scattati subito forte (14-4 al 7′) e bravi a reagire dopo il controbreak della Nordest. Il match ha avuto i connotati tipici dei playoff: difesa attenta e spigolosa da parte degli ospiti su Silva, che però ha risposto alla grande con 23 punti, grande attenzione anche su Diene, temuto sotto i tabelloni e preso in consegna dai massicci lunghi isontini. La regia di Roncari ha però trovato spesso e volentieri un alleato in Mazzolini, autore di ben 27 punti con diversi canestri che hanno tolto le castagne dal fuoco e respinto con perdite i tentativi di rimonta avversari.

Ora, come detto, per Varese ci sarà il girone di Firenze dove troverà i padroni di casa della Menarini e presumibilmente Pontecagnano. La speranza di ritrovare la Serie A è quindi intatta, e di certo la Amca non andrà sulle rive dell’Arno solo per turismo.

Amca Elevatori HS Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca 64-56

(14-13, 37-27, 47-37) Varese: Roncari 6, Silva 23, Marinello, Mazzolini 27, Diene 2, Molteni 6, Sala, Fiorentini. All. Bottini.

Gradisca: Braida, Serio 4, Cappellazzo, Fiorino, Slapincar 10, Rivron, Sejmenovic 25, Vitalyos, Querci, Kuduzovic 17, Arh. All. Sejmenovic.

I RISULTATI

PDM Treviso – Sanitaria Beni Vicenza 92-31; Amca Elevatori H.S. Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca d’Isonzo 64-56; Menarini Firenze – Npic Rieti 73-37; Giovani e Tenaci Roma – Bradipi Circolo Dozza Bologna 62-37; Crazy Ghost Pontecagnano – Cisa Boys Taranto 52-49 d1ts; Lupiae Leccento Colella Lecce – Bari 2003 73-33.