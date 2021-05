Da Martina Colombari a Saviano: il varesino Porcini presenta il suo libro in un dialogo tra amici

Dalla penna di Fabio Volo e Roberto Saviano ai visionari progetti di Patricia Urquiola e Fabio Novembre, passando da Martina Colombari, Paola Antonelli e Davide Oldani. Per presentare il libro d’esordio “L’età dell’Innocenza” il celebre designer varesino Mauro Porcini, chief design officer di Pepsi a New York, ha inviato un gruppo di amici, un vero e proprio cast di eccellenze italiane -e non-, in un dialogo, in diretta su Instagram, a 360 gradi per parlare del mondo dell’innovazione.

Edito da Il Saggiatore, il libro di Porcini sarà disponibile in libreria da domani, giovedì 6 maggio. Un libro che non vuole essere catalogato né come biografia né come saggio di design ma che racchiudere entrambi gli elementi in un’unica storia, originale ed eclettica come lo stesso Porcini, nato e cresciuto a Bizzozero prima di trasferirsi negli States dove è diventato tra i 25 leader e innovatori più importanti del pianeta.

«In occasione del lancio del mio primo libro “L’età dell’eccellenza” – spiega Porcini in un post sui propri canali social – ho chiesto a una serie di amici, dal background totalmente eterogeneo, di fare una chiacchierata sui nostri rispettivi canali Instagram, per discutere di innovazione a 360 gradi, nella vita privata e in quella professionale».

In contrapposizione con il titolo del libro, il ciclo di incontri virtuali si intitolerà “Conversazioni nell’età dell’eccellenza” e vedrà il via domani, 6 maggio ore 17:30, con una diretta insieme a Fabio Volo per poi concludersi mercoledì 26 maggio con l’attrice e modella (Miss Italia 1991) Martina Colombari.

«Parleremo di quali siano gli attributi degli innovatori veri, di quelli che chiamo gli unicorni, di quelli che fanno innovazione con la materia prima della propria vita, indipendentemente dal proprio settore professionale – continua Porcini -. Lo farò con personaggi molto diversi tra loro, provenienti dal mondo del design, dello spettacolo, della politica, della televisione, della scienza, del business, dello sport, della musica. Tutti personaggi accomunati da un unico filo conduttore: quella capacità unica e rara di inventare e di inventarsi, e poi di re-inventarsi, negli anni, a prescindere dalle difficoltà, a prescindere dai contesti, a prescindere dagli scenari. Questa è innovazione, innovazione vera, non l’innovazione che si racconta nelle meeting room delle aziende, questa è l’innovazione che “si fa” e che crea valore per se stessi e per la società».

«Si può innovare vincendo un premio Nobel per la medicina, concependo un progetto di design che cambia la nostra quotidianità o creando un sorriso sulle labbra di una persona che ci ascolta, che ci legge, che ci osserva – conclude il designer, ex studente del Ferraris di Varese -. Si innova quando si immette energia nel sistema, modificando lo status quo e creando valore percepito e rilevante. Di questo parlo in “L’età dell’eccellenza” e di questo parleremo con questi aspiranti unicorni. “Aspiranti” perché unicorni davvero non lo si diventa mai, passiamo le nostre vite a migliorarci sempre più, tendendo alla perfezione platonica dell’unicorno ideale, ma continuando quel viaggio di apprendimento senza mai terminarlo. Studenti di vita, studenti a vita».