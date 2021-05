Mirko Reto sul caso Zanzi: “Con questa mossa Galimberti boccia se stesso”

Mirko Reto, coordinatore della Lega per il Nord della provincia e responsabile della campagna elettorale di Varese, interviene sull’estromissione del vicesindaco Daniele Zanzi dalla Giunta di Varese.

«Con questa mossa Galimberti in realtà boccia se stesso – dice Reto – Dopo anni di continue lotte interne non ha mai fatto questa azione per comodità elettorale. Oggi, a quattro mesi dal voto, esce allo scoperto, dimostrando ai suoi elettori l’incoereza dei suoi cinque anni di amministrazione».

«La cosa ancora più grave – aggiunge Mirko Reto – è che ha dimostrato ancora una volta di non essere attento alla sicurezza della città, non nominando un assessore alla sicurezza che è una cosa necessaria per Varese. Ma finalmente, ad ottobre, Varese cambierà musica».