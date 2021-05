Da Olivetti alla donna che sognò il computer: torna “Parola di Donna”

Questa mattina nella sala Matrimoni del Comune di Varese si è tenuta la presentazione della terza edizione del progetto “Parola di Donna“.

Un’idea interessante, volta ad accompagnare i cittadini del territorio di Varese alla scoperta dell’universo femminile, attraverso sei serate di spettacoli teatrali e musicali.

«Un grazie di cuore al sindaco, alla giunta, a tutta l’Amministrazione per il sostegno e la preziosa collaborazione. E soprattutto per il grande lavoro e lo sforzo che stanno sostenendo per il rancio della cultura a 360° a Varese – ha detto Marisa Coletta, una delle organizzatrici dell’iniziativa – La nostra vocazione è mettere al centro la donna, la sua identità, parlarne in modo propositivo, al il fine di stimolare una riflessione di carattere culturale sul rapporto uomo-donna, che possa contrastare le strumentalizzazioni e le discriminazioni ancora troppo presenti nel nostro tessuto sociale».

Il progetto conta anche la collaborazione del Centro comune di ricerca della Commissione europea di Ispra: «Il vero beneficio di questa collaborazione sta nel fatto di poter dialogare e lavorare tra artisti e scienziati. Quello che stiamo creando con questo workshop tra personale scientifico e artisti è l’esempio dell’unione tra scienza e arte – ha commentato il professor Adriaan Eeckles, responsabile dell’istituto per il progetto Scienza e Arte – che possono concatenarsi l’una all’altra e dare un panorama più ampio e preciso della vita che abbiamo davanti».

L’iniziativa verrà inaugurata domani sera, con la prima di queste serate dedicate: alle 19.30 presso la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese verrà messo in scena lo spettacolo “Camillo Olivetti – alle radici di un sogno” con Laura Curino.

Per assistere agli spettacoli sarà necessario prenotare all’indirizzo email paroladidonnavarese@gmail.com. La prevendita dei biglietti sarà disponibile al botteghino della tensostruttura dalle 9:30 alle 19:30 il giorno dello spettacolo.

IL PROGRAMMA

“Camillo Olivetti – alle radici di un sogno”

Una delle avventure industriali più affascinanti del ventesimo secolo, raccontata da Laura Curino attraverso biografie, interviste, testi letterari, pieno di colpi di scena e prove da superare.

Mercoledì 26 maggio ore 19.30 – Tensostruttura Giardini Estensi di Varese

“Deve trattarsi di un autentico amore per la vita”

Una lettura intima e profonda dei diari di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese, che, anche se rinchiusa in un campo di concentramento, scriveva indimenticabili parole di fiducia nell’uomo e di gioioso amore nella vita. con Maddalena Crippa.

Lunedì 31 maggio alle 19.30 – Tensostruttura Giardini Estensi di Varese

“Gioco di dama – Marinella Pirelli la pittrice con la cinepresa”

La storia di una delle artiste più interessanti del nostro territorio, acuta sperimentatrice del linguaggio visivo. Con la partecipazione del critico d’arte Flaminio Gualdoni:

Mercoledì 2 giugno alle 17.30 e alle 19.30 presso il Salone Estense di Varese

“La fata matematica Ada Byron Lovelace – storia della donna che sognó il computer”

Una serata di teatro e video d’arte: Galatea Ranzi racconta la storia affascinante di Ada Byron Lovelace, figlia del poeta Lord Byron e profetessa della “computer age”. con Galatea Ranzi e Gianluigi Fogacci, scritto e diretto da Valeria Patera – con il patrocinio di “SCIART” del JRC Joint Research Centre di Ispra.

Lunedì 7 giugno alle 19.30 ai Giardini Estensi di Varese

“Sempre nuova è l’aurora”

Un concerto narrante per arpa acustica elettrificata, recital di una delle musiciste più interessanti del panorama nazionale che ha rielaborato l’uso dell’Arpa in maniera moderna collaborando con i migliori artisti contemporanei. Con Cecilia Chailly.

Lunedì 14 giugno alle 19.30 ai Giardini Estensi di Varese