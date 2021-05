Presidio del sindacato di base Cub davanti alla Prefettura

Lavoratori e lavoratrici aderenti alla sigla sindacale di base Cub hanno manifestato questa mattina davanti alla Prefettura a Varese. stata l’occasione per ribadire la contrarietà alla sospensione dello stipendio per chi non aderisce all’obbligo vaccinale ma anche per chiedere maggior sostegno e sviluppo della sanità pubblica e territoriale.

Erano anche presenti alcuni lavoratori dei servizi di ristorazione aeroportuale in cassa integrazione da più di un anno e le lavoratrici addette al servizio di pulizia nelle scuole pubbliche che da 6 mesi aspettano l’assunzione nella pubblica amministrazione.