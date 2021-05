Silvestrini inizia il tour dei quartieri partendo da Sciarè e Crenna

Il mese di giugno per la candidata a sindaca di Gallarate del centrosinistra, Margherita Silvestrini, inizia all’insegna del tour “Testa e cuore” dei quartieri. Sabato 5 giugno sarà a Sciarè e a Crenna.

Aveva annunciato il tour qualche settimana fa, al momento della presentazione del programma di coalizione, dicendo che lo avrebbe sottoposto ai cittadini gallaratesi quartiere per quartiere, in modo da attuare un confronto diretto.

Alle 9.30 ci si trova all’ingresso del sottopasso della stazione; il tour proseguirà poi per via Ferruccio, via Colleoni, via Gallotti, via Cattaneo (all’incrocio con via Doria), via Doria, via Eritrea, via Somalia, via Baracca, via Monte nero, via Olona, via Vigorelli (parco compreso).

Il tour del secondo quartiere inizierà alle 15.00 all’istituto “Ponti”; seguiranno successivamente piazza della Repubblica, via De Rizzoli e via Monte S. Martino, concludendo in boschina.