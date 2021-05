Via Val Lagarina non si allagherà più: partono i lavori attesi da anni nel quartiere di Belforte a Varese

C’è chi, sui social, alla notizia dell’inizio dei lavori nella strada del quartiere Belforte ha esultato, o ha parlato di “Colpo di scena”.

Via Val Lagarina, una strada nel quartiere di Belforte che fino ad ora è stata soggetta a continui allagamenti, dopo anni e anni di proteste è ora finalmente oggetto di “restauro”.

Il disagio per i residenti è via via peggiorato per una situazione dovuta alla particolare conformazione del terreno a conca, alla progressiva edificazione della via e alla mancanza di un canale di scolo. L’intervento era atteso da molti anni e prevede un’opera idraulica di drenaggio che evita l’accumulo dell’acqua in prossimità delle case come è successo finora, arrivando in molti casi fino a un’altezza di 60 centimetri e ostacolando l’accesso alle abitazioni, con evidenti disagi per i residenti: una situazione che in diversi casi ha portato persino all’intervento della Protezione Civile per poter risolvere l’emergenza dovuta all’allagamento..

«Questo è un intervento atteso da molti anni nel nostro quartiere – ha commentato il Presidente del consiglio di quartiere di Belforte, Marco Regazzoni – le opere puntuali nei quartieri e nella trama di strade periferiche della città sono fondamentali per la vivibilità quotidiana. Via Val Lagarina è un caso emblematico dell’attenzione posta ai rioni come fulcro di vita cittadina»