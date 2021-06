Angera piange don Carlo Comotti, martedì l’ultimo saluto in Chiesa Parrocchiale

Un uomo mite e minuto ma di grande carisma, con una parola gentile e di conforto per tutti. Ad Angera quello di oggi è il giorno del ricordo e della preghiera per don Carlo Comotti. I funerali si terranno martedì 29 giugno alle 10.30, alla Chiesa Parrocchiale.

Il sacerdote si è spento ieri, all’età di 87 anni. La sua è stata una vita trascorsa vicino ai più bisognosi e sempre con grande attenzione e cura nei confronti del prossimo. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio sui social e i ricordi dedicati al prete che per tanti anni è stato un riferimento per le comunità di Angera e Ranco e in particolar modo per i malati e i degenti dell’Ospedale Carlo Ondoli.

Prima della cerimonia sarà recitato il Rosario e sarà possibile porgere l’ultimo saluto a Don Carlo già da questa mattina nella camera ardente allestita nella piccola chiesa di Sant’Alessandro.

Necrologie – VareseNews