Cecco Lenotti ed Enrico Piazza: anche i professori “sprint” vanno in pensione

Fa quasi sorridere accostare il termine “pensione” a due personaggi del calibro di Francesco “Cecco” Lenotti ed Enrico Piazza, figure che per tanti anni hanno insegnato sport dando anche un grande esempio in prima persona.

Entrambi insegnanti di educazione fisica, Lenotti e Piazza stanno per concludere il loro percorso lavorativo come scrive il loro collega Carlo Zanzi, che li ha preceduti nello status di “pensionato” tre anni fa. (foto in alto da sinistra: Lenotti, Piazza, Zanzi e Pirani)

Zanzi, che alle avventure sportive ed educative coltiva da sempre il piacere del racconto, ha pubblicato sul proprio blog “Pensieri e parole” un saluto simpatico:

«La vecchia guardia dei prof di ginnastica varesini, a poco a poco, come è giusto che sia, se ne va in pensione. Certo che quest’anno scolastico 2020/21, segnato dal Covid, porta al pensionamento di due pezzi da Novanta, che sono andato a trovare stamani alla Vidoletti. Poche ore di lezione e la pensione arriverà anche per loro. Loro chi? Enrico Piazza e Cecco Lenotti: due nomi, due personaggi, due carriere brillanti, migliaia di alunni, tanta passione da educatori, da sportivi». QUI il post completo

Come accennato, accanto all’attività di insegnante, sia Lenotti sia Piazza hanno all’attivo esperienze importanti in ambito sportivo, anche di alto livello. Lenotti è conosciuto al grande pubblico soprattutto per essere stato il preparatore atletico dei Roosters, la squadra della Pallacanestro Varese che nel 1999 conquistò il decimo scudetto. Una attività ripresa per qualche anno anche in stagioni successive. Il suo lavoro però ha toccato tante discipline: dallo sci nordico alla vela (collaborò anche per la America’s Cup) fino al rugby con l’esperienza degli Unni Valcuvia di cui fu presidente.

Anche Piazza, a sua volta sciatore, ha trovato sotto canestro momenti di gloria: fu infatti l’allenatore della Marelli&Pozzi Gavirate (del presidente Cosimo Gagliano) che a inizio millennio vinse la Serie C e disputò una stagione di Serie B arrivando a contendere alla Robur il ruolo di seconda forza in ambito provinciale. Terminata quella esperienza, Piazza iniziò a pedalare soprattutto con la mountain bike e, anticipando i tempi, si dedicò a imprese su lunghe distanze in sella alla propria bici.