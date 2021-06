Forza Italia dà il via alla campagna elettorale a Varese

Parte la campagna elettorale di Forza Italia a Varese.

A dare il via è Piero Galparoli, responsabile degli enti locali del partito e consigliere comunale a Varese.

«Il nostro candidato è Roberto Maroni. Scendiamo in campo, come diceva Silvio Berlusconi, forti dei nostri valori e con la convinzione di avere molto da fare per la città – ha detto Galparoli -. Da mesi lavoriamo ad un progetto con i partiti moderati, liberali, Noi con l’Italia, Popolo della Famiglia, Cambiamo per creare una federazione da declinare a livello locale, un contenitore per le prossime elezioni. A Busto Arsizio siamo già avanti, a Varese, Gallarate e Caronno Pertusella ci stiamo lavorando. Vogliamo essere i numeri uno e dare un contributo sostanziale, per vincere il centrodestra deve essere forte al centro, la deriva sovranista non porta risultati nelle grandi città. A Varese la nostra lista è quasi al completo, sarà eterogenea, inclusiva. Le liste civiche? Vanno benissimo, se non sono di riciclati ma espressione della società civile».