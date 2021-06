Gorla Minore ha zero contagi, finalmente è Covid free

Il 23 maggio i positivi a Gorla Minore erano otto, una settimana dopo erano scesi a quattro: finalmente oggi è stata raggiunta quota zero. Gorla Minore, dunque, è Covid free.

Il comune della valle Olona segue dunque il trend positivo già registrato in altri paesi della provincia, come Cuvio e Clivio. A darne l’annuncio ufficiale, la pagina Facebook “Gorla Minore informa”, mentre si attendono per i prossimi giorni le dichiarazioni del sindaco Vittorio Landoni, che nei precedenti messaggi rivolti alla cittadinanza aveva anticipato l’imminente e auspicato raggiungimento di soglia zero fra i contagiati.

Un traguardo che regalerà sicuramente un po’ di serenità ai gorlesi, ma è indubbio che resti la necessità di assumere un comportamento serio e giudizioso da parte della collettività.

È infatti di solo pochi giorni fa il richiamo del Primo cittadino ad una maggiore responsabilità da parte dei suoi concittadini, considerati gli schiamazzi e i problemi causati da alcuni incivili: una situazione che lo aveva visto scendere personalmente in campo, andando in strada in piena notte per richiamare i disturbatori.

Un cauto ottimismo, dunque, si può diffondere ora per tutta Gorla Minore, senza dimenticare però la ragionevolezza.